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Анчелотти - о Клоппе: «Он перенёс футбол в новое русло»

24 Мая 2022 • 20:57 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.05 3.65 3.45
28.05 22:00

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о специалистах «новой волны», в частности, о наставнике «Ливерпуля» Юргене Клоппе.

«Он один из тренеров, которые перенесли футбол в новое русло. Их команды играют более интенсивно, оказывают более активное давление, используют более продвинутые схемы», - сказал Анчелотти.

Тем не менее, итальянский специалист отметил, что старается не отставать от более молодых коллег.

«Я не думаю, что я из старого поколения. Я слежу за изменениями в футболе и буду продолжать это делать, опираясь на тех игроков, которые есть у меня в распоряжении», - сказал Анчелотти.

«Реал» встретится с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов 28 мая в Париже.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Карло Анчелотти Юрген Клопп
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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