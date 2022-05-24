Анчелотти - о Клоппе: «Он перенёс футбол в новое русло»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о специалистах «новой волны», в частности, о наставнике «Ливерпуля» Юргене Клоппе.

«Он один из тренеров, которые перенесли футбол в новое русло. Их команды играют более интенсивно, оказывают более активное давление, используют более продвинутые схемы», - сказал Анчелотти.

Тем не менее, итальянский специалист отметил, что старается не отставать от более молодых коллег.

«Я не думаю, что я из старого поколения. Я слежу за изменениями в футболе и буду продолжать это делать, опираясь на тех игроков, которые есть у меня в распоряжении», - сказал Анчелотти.

«Реал» встретится с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов 28 мая в Париже.