Клопп о финале Лиги чемпионов 2018 года: «Я изначально чувствовал себя не лучшим образом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился воспоминаниями о финале Лиги чемпионов 2018 года против мадридского «Реала», который проходил в Киеве. Напомним, что завтра «красным» вновь предстоит сыграть со «сливочными» в Париже в решающем матче турнира на стадионе «Парк не Франс».

«Я изначально чувствовал себя не лучшим образом. Всё началось ужасно. Полёт в Киев был ужасным. Меня переполняли не самые лучшие чувства. Наши семьи летели в другом самолёте. Было не очень приятно встречаться с ними после такого полёта», – заявил Клопп на пресс-конференции.

Напомним, что завтра у «Ливерпуля» будет шанс оформить требл. Ранее в этом сезоне подопечные Клоппа выиграли Кубок Англии и Кубок лиги.