«Ливерпуль» установил антирекорд для финалов Лиги чемпионов

В финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» не сумел переиграть мадридский «Реал», уступив испанскому гранду с минимальным счетом - 0:1. Судьбу трофея решил гол Винисиуса Жуниора за полчаса до окончания матча. «Ливерпуль» атаковал больше соперника, но поразить ворота вдохновленного голкипера Тибо Куртуа не сумел.

О невезении английского клуба красноречиво свидетельствует следующая цифра - 24 удара по воротам, и ни одного гола. Это рекорд и одновременно антирекорд для финалов Лиги чемпионов - еще никто в финальном матче самого престижного турнира не бил столь много по воротам соперника, но при этом не смог забить.