Касильяс оценил игру Бензема

Экс-голкипер сборной Испании и мадридского «Реала» Икер Касильяс поделился мнением о французском форварде Кариме Бензема.

«Карим сейчас просто великолепен. Он мне всегда нравился, но раньше Бензема находился в тени Роналду, ди Марии, Бэйла… Теперь же вся ответственность лежит на его плечах. Ему осталось выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне. Если он приведет команду к триумфу, то точно получит «Золотой мяч», - цитирует Касильяса газета Marca.

Финал Лиги чемпионов состоится сегодня, 28 мая, на стадионе в Париже. Соперником «Реала» по решающему матчу будет «Ливерпуль».