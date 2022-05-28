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Чемпионат Испании. Ла Лига

Касильяс оценил игру Бензема

28 Мая 2022 • 08:12 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.05 3.75 3.70
Через 12 ч. 18 мин.

Экс-голкипер сборной Испании и мадридского «Реала» Икер Касильяс поделился мнением о французском форварде Кариме Бензема.

«Карим сейчас просто великолепен. Он мне всегда нравился, но раньше Бензема находился в тени Роналду, ди Марии, Бэйла… Теперь же вся ответственность лежит на его плечах. Ему осталось выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне. Если он приведет команду к триумфу, то точно получит «Золотой мяч», - цитирует Касильяса газета Marca.

Финал Лиги чемпионов состоится сегодня, 28 мая, на стадионе в Париже. Соперником «Реала» по решающему матчу будет «Ливерпуль».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Икер Касильяс
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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