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Лига чемпионов

Мане: «Реал» по делу выиграл в финале Лиги чемпионов 2018 года, но в субботу будет совсем другая игра»

25 Мая 2022 • 16:33 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.05 3.65 3.45
28.05 22:00

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане признал, что его команда по делу уступила мадридскому «Реалу» в финале Лиги чемпионов 2018 года, который проходил на киевском стадионе «НСК Олимпийский».

«Реал» по делу выиграл в финале в 2018 году, но в субботу будет совсем другая игра. Если говорить о победном финале год спустя против «Тоттенхэма», то с тех пор у нас многое изменилось. Мы стали играть иначе», – сказал Мане в интервью официальному сайту «Ливерпуля».

Напомним, что финал Лиги чемпионов 2022 года между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдёт уже в эту субботу. Победитель турнира в Суперкубке УЕФА сыграет с франкфуртским «Айнтрахтом».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Садио Мане
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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