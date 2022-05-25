Мане: «Реал» по делу выиграл в финале Лиги чемпионов 2018 года, но в субботу будет совсем другая игра»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане признал, что его команда по делу уступила мадридскому «Реалу» в финале Лиги чемпионов 2018 года, который проходил на киевском стадионе «НСК Олимпийский».

«Реал» по делу выиграл в финале в 2018 году, но в субботу будет совсем другая игра. Если говорить о победном финале год спустя против «Тоттенхэма», то с тех пор у нас многое изменилось. Мы стали играть иначе», – сказал Мане в интервью официальному сайту «Ливерпуля».

Напомним, что финал Лиги чемпионов 2022 года между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдёт уже в эту субботу. Победитель турнира в Суперкубке УЕФА сыграет с франкфуртским «Айнтрахтом».