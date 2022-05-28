Трент — о финале Лиги чемпионов: Это всегда дополнительное давление

Английский защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд высказался по поводу предстоящего финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

Трент сказал, что все вокруг могут сколько угодно говорить о том, что это всего лишь очередной матч, но всё совсем не так. Защитник отметил, что в финале обе команды будут испытывать дополнительное давление. Англичанин добавил, что всех нас ждёт невероятное противостояние двух великолепных команд.

Напомним, что финальный поединок Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» состоится сегодня в Париже на стадионе «Стад-де-Франс».