Кроос: «Хотел бы играть под руководством Клоппа»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о наставнике «Ливерпуля» Юргене Клоппе незадолго до финала Лиги чемпионов.

«Конечно, мне бы хотелось играть под руководством Клоппа. Его «Боруссия» была великолепна, а теперь он построил команду мирового уровня в «Ливерпуле». Клопп – успешный тренер», – заявил 32-летний хавбек «Реала».

Контракт Тони Крооса с мадридским клубом истекает через год. По слухам, игрок не торопится подписывать новое соглашение.

В нынешней кампании немец принял участие в 43 матчах за «Реал», дважды поразив ворота и трижды ассистировав товарищам по команде.

«Реал» и «Ливерпуль» встретятся в финале Лиги чемпионов 28 мая.