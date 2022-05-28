Певица Кабелло — о финале Лиги чемпионов: Поддерживаю обе команды

Известная певица Камила Кабелло, которая выступит перед финалом Лиги чемпионов, рассказала журналистам о том, чего ожидает от матча.

Кабелло сказала, что будет поддерживать обе команды. Певица отметила, что даже не представляет, сколько сил игрокам пришлось оставить на поле для того, чтобы дойти до финала. Поп-звезда добавила, что журналисты постоянно спрашивают о том, нервничает ли она, но даже трудно представить, что чувствуют футболисты.

Напомним, что финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится сегодня. Встреча начнётся в 22.00 по московскому времени.