Куртуа посочувствовал фанатам «Ливерпуля»

Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа в своих социальных сетях выразил сочувствие фанатам «Ливерпуля», которые пострадали перед финалом Лиги чемпионов.

Куртуа написал, что он очень сочувствует всем болельщикам «Ливерпуля», с которыми столь жестоко и несправедливо обошлись французские полицейские. Бельгиец выразил надежду на то, что все фанаты мерсисайдской команды в итоге в целости и сохранности добрались до дома.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов мадридский «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0, а Куртуа в итоге был назван лучшим игроком встречи.