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Лига чемпионов

Куртуа посочувствовал фанатам «Ливерпуля»

29 Мая 2022 • 12:55 Комментировать
Ливерпуль
0:1
Реал Мадрид
окончен

Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа в своих социальных сетях выразил сочувствие фанатам «Ливерпуля», которые пострадали перед финалом Лиги чемпионов.

Куртуа написал, что он очень сочувствует всем болельщикам «Ливерпуля», с которыми столь жестоко и несправедливо обошлись французские полицейские. Бельгиец выразил надежду на то, что все фанаты мерсисайдской команды в итоге в целости и сохранности добрались до дома.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов мадридский «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0, а Куртуа в итоге был назван лучшим игроком встречи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Лига Чемпионов Тибо Куртуа
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