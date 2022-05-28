Бубнов назвал два слабых места «Реала»

Экс-защитник сборной СССР и «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов в разговоре со Sportbox поделился мнением о финальном поединке Лиги чемпионов «Реал» - «Ливерпуль». Аналитик отметил, что у «королевского клуба» есть минусы в некоторых линиях.

Бубнов считает, что у «Реала» не самая надежная защита, а также очень возрастная полузащита. По мнению эксперта, мадридцы могут не выдержать высокого темпа со стороны подопечных Юргена Клоппа.

Финал состоится в Париже 28 мая и начнется в 22:00 по московскому времени.