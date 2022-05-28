Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Бубнов назвал два слабых места «Реала»

28 Мая 2022 • 10:26 Комментировать (1)
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.05 3.75 3.70
Через 10 ч. 17 мин.

Экс-защитник сборной СССР и «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов в разговоре со Sportbox поделился мнением о финальном поединке Лиги чемпионов «Реал» - «Ливерпуль». Аналитик отметил, что у «королевского клуба» есть минусы в некоторых линиях.

Бубнов считает, что у «Реала» не самая надежная защита, а также очень возрастная полузащита. По мнению эксперта, мадридцы могут не выдержать высокого темпа со стороны подопечных Юргена Клоппа.

Финал состоится в Париже 28 мая и начнется в 22:00 по московскому времени.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Александр Бубнов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
28.05  22:00 Ливерпуль ... Реал Мадрид 2.00 3.75 3.65
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Мая
11:23 · Лига чемпионов
Бэйл сообщил, поможет ли «Реалу» в финале Лиге чемпионов
11:16 · Лига чемпионов
Милнер рассказал забавную историю с Клоппом перед финалом Лиги чемпионов
11:05 · Лига чемпионов
Ловрен пожелал удачи «Ливерпулю» в финале Лиги чемпионов
11:03 · Лига чемпионов
Клопп пожаловался на качество газона перед финалом Лиги чемпионов
10:54 · Лига чемпионов
Куртуа: Все хотят выиграть и войти в историю
10:47 · Лига чемпионов
Эвра рассказал, как завершится финал «Реал» - «Ливерпуль»
10:26 · Лига чемпионов
Бубнов назвал два слабых места «Реала» 1
10:21 · Лига чемпионов
Комментатор Казаков назвал фаворита финала Лиги чемпионов
10:01 · Лига чемпионов
Певица Кабелло — о финале Лиги чемпионов: Поддерживаю обе команды
09:53 · Лига чемпионов
Фердинанд предсказал победителя Лиги чемпионов
09:33 · Лига чемпионов
Титов: В финале Лиги чемпионов сыграют команды, которые не могут подвести фанатов
08:57 · Лига чемпионов
Трент — о финале Лиги чемпионов: Это всегда дополнительное давление
08:47 · Лига чемпионов
Анчелотти: «Фанаты «Эвертона» поддержат нас в матче с «Ливерпулем» 1
08:34 · Лига чемпионов
Касильяс оценил атаку «Ливерпуля»
08:29 · Англия. Премьер-лига
Робертсон отметил вклад Клоппа в прогресс «Ливерпуля»
Все новости
Рекомендуем