Кроос нахамил журналисту после победы в Лиге чемпионов

Немецкий хавбек Тони Кроос, выступающий за мадридский «Реал», нагрубил представителю СМИ в интервью после финала Лиги чемпионов. Во время церемонии награждения журналист задал вопрос, который не понравился игроку.

«Вы удивлены, что «Реал» находился под таким серьезным прессингом?» – спросил журналист.

«Ты смотрел игру все 90 минут и задаешь такой дерьмовый вопрос?» – ответил Кроос.

«Королевский клуб» отпраздновал победу над «Ливерпулем» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал бразильский нападающий Винисиус Жуниор, отметившийся в начале второго тайма.