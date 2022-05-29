«Ливерпуль» сыграл в этом сезоне 63 матча

Нагрузки растут - в текущем сезоне «Ливерпуль» сыграл в 63 матчах, выбравшись в финал в каждом турнире, в котором участвовал. Подопечные Юргена Клоппа имели шанс выиграть четыре трофея, но в итоге взяли «только два» - Кубок английской лиги и Кубок Англии.

В чемпионате «Ливерпуль» упустил золотые медали в последнем туре, а в субботу вечером упустил возможность отомстить мадридскому «Реалу» за поражение в финале Лиги чемпионов 2018 года. Все решил единственный гол Винисиуса Жуниора примерно за полчаса до конца матча. Отыграться подопечные Клоопа не смогли - возможно, как раз и сказалось утомление более шести десятков матчей.