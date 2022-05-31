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Лига чемпионов

«Ливерпуль» требует извинений от министра спорта Франции

31 Мая 2022 • 10:55 Комментировать
Ливерпуль
0:1
Реал Мадрид
окончен

Один из руководителей «Ливерпуля» Билли Хоган требует извинений от министра спорта Франции Амели Удеа-Кастера, которая высказалась в адрес английских фанатов после финала Лиги чемпионов.

Хоган заявил, что в мерсисайдской команде были шокированы словами Удеа-Кастера, которая обвинила английских фанатов в беспорядках, ведь никто в ситуации ещё не разбирался, так что делать какие-то выводы, да ещё и объявлять их публично, совершенно недопустимо.

«Мы уже отправили письмо министру спорта Франции, в котором выразили свою позицию и потребовали принести извинения нам и нашим болельщикам», - сказал Хоган.

Напомним, что некоторые болельщики «Ливерпуля» с билетами не сумели попасть на финал Лиги чемпионов, да ещё и пострадали в ходе беспорядков.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Лига Чемпионов
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