«Ливерпуль» требует извинений от министра спорта Франции

Один из руководителей «Ливерпуля» Билли Хоган требует извинений от министра спорта Франции Амели Удеа-Кастера, которая высказалась в адрес английских фанатов после финала Лиги чемпионов.

Хоган заявил, что в мерсисайдской команде были шокированы словами Удеа-Кастера, которая обвинила английских фанатов в беспорядках, ведь никто в ситуации ещё не разбирался, так что делать какие-то выводы, да ещё и объявлять их публично, совершенно недопустимо.

«Мы уже отправили письмо министру спорта Франции, в котором выразили свою позицию и потребовали принести извинения нам и нашим болельщикам», - сказал Хоган.

Напомним, что некоторые болельщики «Ливерпуля» с билетами не сумели попасть на финал Лиги чемпионов, да ещё и пострадали в ходе беспорядков.