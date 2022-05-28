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Лига чемпионов

Камавинга: Благодарю за возможность играть в финале Лиги чемпионов

28 Мая 2022 • 01:21 Комментировать
Ливерпуль
...
Реал Мадрид
2.05 3.75 3.70
Через 19 ч. 50 мин.

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга заявил, что горд сыграть в финале Лиги чемпионов.

Камавинга рассказал Goal, что родился в семье беженцев в Анголе. Родители дали ему новую жизнь во Франции, а футбол подарил возможность принять участие в финале Лиги чемпионов.

Игрок поблагодарил всех за такой шанс, а также поддержал беженцев по всему миру, сказав, что он вместе с ними.

19-летний хавбек в текущем сезоне принял участие в 44 матчах, забил два мяча и сделал две голевые передачи во всех турнирах.

Финал Лиги чемпионов, в котором «Реал» сразится с «Ливерпулем», пройдет сегодня, 28 мая, в Париже, начало в 22:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Лига Чемпионов Эдуардо Камавинга
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ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД
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28.05  22:00 Ливерпуль ... Реал Мадрид 2.00 3.75 3.65
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