Камавинга: Благодарю за возможность играть в финале Лиги чемпионов

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга заявил, что горд сыграть в финале Лиги чемпионов.

Камавинга рассказал Goal, что родился в семье беженцев в Анголе. Родители дали ему новую жизнь во Франции, а футбол подарил возможность принять участие в финале Лиги чемпионов.

Игрок поблагодарил всех за такой шанс, а также поддержал беженцев по всему миру, сказав, что он вместе с ними.

19-летний хавбек в текущем сезоне принял участие в 44 матчах, забил два мяча и сделал две голевые передачи во всех турнирах.

Финал Лиги чемпионов, в котором «Реал» сразится с «Ливерпулем», пройдет сегодня, 28 мая, в Париже, начало в 22:00 по мск.