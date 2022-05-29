Бензема - второй француз, ставший лучшим бомбардиром Лиги чемпионов

В финальном матче Лиги чемпионов мадридский «Реал» обыграл «Ливерпуль» с минимальным счетом. Карим Бензема, французский нападающий «Реала», не забил в этом матче, но по итогам сезона он стал лучшим бомбардиром турнира. Он забил пятнадцать мячей в двенадцати матчах. Бензема стал вторым французом в истории турнира, который стал лучшим бомбардиром.

Любопытно, что первому из них потребовалось в три раза меньше голов - Франк Созе в сезоне 1992/1993 забил пять мячей за сезон в Лиге чемпионов, став ее победителем в составе марсельского «Олимпика». Тогда провансальцы обыграли в финале турнира «Милан».