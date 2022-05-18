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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Каррагер: «Ливерпуль» превосходит «Реал»

18 Мая 2022 • 01:48 Комментировать
Саутгемптон
1:2
Ливерпуль
окончен

Телеэксперт и бывший игрок «Ливерпуля» прокомментировал решение Юргена Клоппа предоставить отдых ключевым игрокам в сегодняшнем матче АПЛ.

«Красные» вышли в экспериментальном составе с девятью перестановками, но всё равно сумели одолеть «Саутгемптон» (2:1).

По словам бывшего защитника, ход немецкого наставника оправдан, поскольку «Ливерпулю» необходимо в лучшем состоянии подойти к финалу Лиги чемпионов: «Ливерпуль» в своём оптимальном составе превосходит «Реал», и им не следует делать ставку на Премьер-лигу. Нет, я бы не сказал, что Клопп пожертвовал чемпионатом, просто в Лиге чемпионов у них больше шансов на успех, чем в АПЛ», – заявил Каррагер в студии Sky.

Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Саутгемптон Джейми Каррагер
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окончен Саутгемптон 1:2 Ливерпуль 7.80 5.20 1.37
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