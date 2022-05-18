Каррагер: «Ливерпуль» превосходит «Реал»

Телеэксперт и бывший игрок «Ливерпуля» прокомментировал решение Юргена Клоппа предоставить отдых ключевым игрокам в сегодняшнем матче АПЛ.

«Красные» вышли в экспериментальном составе с девятью перестановками, но всё равно сумели одолеть «Саутгемптон» (2:1).

По словам бывшего защитника, ход немецкого наставника оправдан, поскольку «Ливерпулю» необходимо в лучшем состоянии подойти к финалу Лиги чемпионов: «Ливерпуль» в своём оптимальном составе превосходит «Реал», и им не следует делать ставку на Премьер-лигу. Нет, я бы не сказал, что Клопп пожертвовал чемпионатом, просто в Лиге чемпионов у них больше шансов на успех, чем в АПЛ», – заявил Каррагер в студии Sky.

Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая.