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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Милнер приблизился к достижению Скоулза

17 Мая 2022 • 23:19 Комментировать
Саутгемптон
1:2
Ливерпуль
окончен

Джеймс Милнер проводит впечатляющий матч против «Саутгемптона» в рамках Английской премьер-лиги.

За первый тайм сегодняшней встречи ветеран-полузащитник создал для своих товарищей пять голевых моментов, став самым возрастным за последние десять лет игроком, достигшим этого показателя (36 лет и 133 дня), информирует Opta.

Последним футболистом столь преклонного возраста, создававшим пять голевых шансов в одном матче АПЛ, был Пол Скоулз, выступавший за «Манчестер Юнайтед». Данное событие произошло в апреле 2012 года в матче против «Куинз Парк Рейнджерс». Известному полузащитнику «красных дьяволов» на тот момент было 37 лет и 144 дня.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джеймс Милнер Пол Скоулз
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окончен Саутгемптон 1:2 Ливерпуль 6.80 5.20 1.43
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