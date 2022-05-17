Милнер приблизился к достижению Скоулза

Джеймс Милнер проводит впечатляющий матч против «Саутгемптона» в рамках Английской премьер-лиги.

За первый тайм сегодняшней встречи ветеран-полузащитник создал для своих товарищей пять голевых моментов, став самым возрастным за последние десять лет игроком, достигшим этого показателя (36 лет и 133 дня), информирует Opta.

Последним футболистом столь преклонного возраста, создававшим пять голевых шансов в одном матче АПЛ, был Пол Скоулз, выступавший за «Манчестер Юнайтед». Данное событие произошло в апреле 2012 года в матче против «Куинз Парк Рейнджерс». Известному полузащитнику «красных дьяволов» на тот момент было 37 лет и 144 дня.