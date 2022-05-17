Минамино отказался праздновать гол в ворота «Саутгемптона»

В эти минуты проходит матч 37-го тура Английской премьер-лиги, в котором «Саутгемптон» на стадионе «Сент-Мэри» принимает «Ливерпуль».

«Святые» вышли вперёд на 13-й минуте, отличился полузащитник Нэйтан Редмонд. На 27-й минуте нападающий «красных» Такуми Минамино сравнял счёт. Примечательно, что японец не стал праздновать гол в ворота «святых». Напомним, что половину прошлого сезона он провёл как раз в «Саутгемптоне».

Перед этим матчем у «Ливерпуля» было в активе 86 очков, у «Саутгемптона» - 41. Команда Юргена Клоппа отстаёт от лидирующего «Манчестер Сити» на 4 очка.

Счёт после первого тайма 1:1. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.