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«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Саутгемптоном» и как минимум отложил коронацию «Манчестер Сити» эксклюзив

17 Мая 2022 • 23:40 Комментировать (1)
Саутгемптон
1:2
Ливерпуль
окончен

Команда Юргена Клоппа поехала в Саутгемптон не допустить досрочной коронации «Манчестер Сити».

Протокол игры  
Саутгемптон 1:2Ливерпуль
(1:0) Редмонд Натан13'   
  27'Минамино Такуми (1:1)
  67'Матип Жоэль (1:2)
Маккарти АлексУокер-Питерс КайлЛянко ВойновичСтивенс Джек   74'Салису МохаммедРедмонд НатанЭльюнусси МохамедУорд-Праус ДжеймсДиалло Ибраима  71' (Ромеу Ориоль (  71') Телла Нейтан   69'  71' (Армстронг Стюарт (  71') Броя Армандо  83' (Адамс Че (  83')
Запасные: Валери ЯнАрмстронг АдамБеднарек ЯнКабальеро ВиллиЛонг ШейнДженепо Мусса
Алиссон БекерГомес Джо  46' (Хендерсон Джордан (  46') Матип ЖоэльКонате ИбраимаЦимикас КостасЭллиотт Харви  65' (Ориги Дивок (  65') Милнер ДжеймсДжонс КёртисМинамино ТакумиФирмино Роберто  83' (Кейта Наби (  83') Жота Диогу
Запасные: Алькантара ТьягоОкслейд-Чемберлен АлексРобертсон ЭндрюКеллехер КаомхинУильямс Рис IIДиас Луис
17 мая. Стадион "Сент-Мэрис" (Саутгемптон).

К концу сезона борьба за чемпионство в Англии стала весьма ожесточённой, как в 2018 году, когда те же «Ливерпуль» и «Ман Сити» набрали почти по сотне очков, и «небесно-голубые» опередили «красных» лишь на один балл. В текущем чемпионате они наберут очков меньше, но это не отменяло напряжённости борьбы. Выиграв в выходные Кубок Англии, команда Клоппа побывала во вторник на «Сэнт-Мэри». Перед игрой мерсисайдцы отставали от «МС» на четыре очка, и поражение лишало бы их шансов на титул.

«Ливерпуль» провёл первый тайм с большим территориальным преимуществом, но это не помешало «Саутгемптону» открыть счёт одним из двух своих ударов до перерыва. Они случились в районе десятой минуты. Мерсисайдские защитники пропустили к лицевой Армандо Брою – его попытку с острого угла отразил Алиссон Беккер. А вскоре хозяева отличились в контратаке. Редмонд слегка вошёл в левый угол чужой штрафной и блестяще закрутил в дальнюю девятку (1:0).

Пропустив, гости активизировались в плане создания опасных ситуаций. Если до гола Милнер разок пробил с подступов к штрафной левее створа, и всё равно тот его удар был заблокирован, то потом у визитёров пошло впереди повеселее. Фирмино переправил головой в сетку подачу со штрафного, но там оказалось «вне игры». Однако офсайда не было, когда Минамино внедрил мяч в ближний, то бишь правый угол, получив скидку Жоты после заброса Гомеса (1:1).

Вполне могли хозяева ещё пропустить до перерыва – Минамино пожалел своих бывших одноклубников на 34-й минуте, неудачно подстроившись с лёта под навес с левого фланга. Кстати, Такуми не праздновал гол, забитый в ворота команды, за которую он выступал раньше. Конечно, «Ливерпулю» хорошо было бы улучшить своё положение на табло, но вместо этого Юрген Клопп получил ко второму тайму неприятное событие в виде травмы Джо Гомеса. Вместо него вынужденно вышел Хендерсон.

На старте второго тайма «святые» попытались играть более высоко, однако разница в классе заставила их снова отойти назад. «Ливерпулю» потребовалось не реализовать два момента, прежде чем он вырвался в счёте вперёд. Цимикас прострелил слева, а Жота пальнул рядом с дальней штангой. Фирмино снабдил мячом Эллиотта, а тот с острого угла попал в сетку с внешней стороны. И, наконец, Цимикас подал корнер слева, Эльюнусси сыграл головой, но не выбил мяч из штрафной, а Матип в воздушной борьбе с Уокером-Питерсом отправил сферу в правый угол (1:2).

«Саутгемптон», долго не выказывавший деятельных стремлений спасти игру, в конце всё же прижал гостей к воротам. И один эпизод заставил болельщиков «красных» реально понервничать. Редмонд, уже демонстрировавший, что умеет забивать издали, плотно приложился из-за пределов штрафной, однако Алиссон держал ситуацию под контролем. «Ливерпуль» справился не самым основным составом, без травмированного Салаха, набрал 89 очков и перед последним туром отстаёт от «Манчестер Сити» на один балл. Подопечные Клоппа сыграют в решающий игровой день с «Вулверхэмптоном», а команда Гвардиолы встретится с «Астон Виллой».

Кирилл Иванцов

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окончен Саутгемптон 1:2 Ливерпуль 6.80 5.20 1.43
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