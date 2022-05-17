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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Антони получил предложения от «МЮ», «Ливерпуля» и «Ньюкасла»

17 Мая 2022 • 17:36 Комментировать
Саутгемптон
...
Ливерпуль
7.80 5.20 1.37
Через 3 ч. 24 мин.

Полузащитник амстердамского «Аякса» Антони получил предложения от трёх английских клубов. Согласно информации от Бруно Андраде, в услугах бразильца заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

Отмечается, что Антони уже успел отвергнуть предложение «Ньюкасла», так как футболиста больше интересуют варианты с «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед», который недавно возглавил Эрик тен Хаг, приведший Антони в «Аякс».

Сумма трансфера полузащитника оценивается в районе 40 миллионов евро. Ранее в услугах бразильца также была заинтересована каталонская «Барселона», но «сине-гранатовые» уже переключили своё внимание на Рафинью из «Лидса».

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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САУТГЕМПТОН ЛИВЕРПУЛЬ
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17.05  21:45 Саутгемптон ... Ливерпуль 6.80 5.20 1.43
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