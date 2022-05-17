Антони получил предложения от «МЮ», «Ливерпуля» и «Ньюкасла»

Полузащитник амстердамского «Аякса» Антони получил предложения от трёх английских клубов. Согласно информации от Бруно Андраде, в услугах бразильца заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

Отмечается, что Антони уже успел отвергнуть предложение «Ньюкасла», так как футболиста больше интересуют варианты с «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед», который недавно возглавил Эрик тен Хаг, приведший Антони в «Аякс».

Сумма трансфера полузащитника оценивается в районе 40 миллионов евро. Ранее в услугах бразильца также была заинтересована каталонская «Барселона», но «сине-гранатовые» уже переключили своё внимание на Рафинью из «Лидса».