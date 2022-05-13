Каррагер: «Без Мане «Ливерпуль» не вышел бы в Лигу чемпионов в сезоне-2016/17»

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер на фоне слухов о переходе Садио Мане в мюнхенскую «Баварию» вспомнил о вкладе, который сенегалец сделал в успехи мерсисайдской команды за последние годы.

«Без отлично формы Мане в сезоне 2016/17, «Ливерпуль» не квалифицировался бы в Лигу чемпионов. Он всегда придавал команде уверенности в атаке», – приводит слова Каррагера Anfield Watch.

Напомним, недавно появились слухи, согласно которым «Ливерпуль» и «Бавария» в летнее межсезонье могут произвести обмен Садио Мане на Сержа Гнабри. Контракты обоих футболистов истекают по окончанию следующего сезона.