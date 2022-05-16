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«Милан» предлагает Ориги 4 миллиона евро в год

16 Мая 2022 • 15:50 Комментировать
Саутгемптон
...
Ливерпуль
7.50 5.10 1.38
17.05 21:45

Стал известен годовой оклад нападающего Дивока Ориги в случае перехода в «Милан». Если бельгиец покинет «Ливерпуль» в конце сезона и на правах свободного агента присоединится к «нерадзурри», то будет зарабатывать 4 миллиона евро в год. Об этом сообщает издание Liverpool Echo.

Напомним, что Ориги может стать заменой нападающему Златану Ибрагимовичу, который в скором времени может завершить карьеру из-за череды травм в возрасте 40 лет.

В этом сезоне Ориги забил 3 гола в чемпионате Англии, а также выиграл с «Ливерпулем» уже два трофея. Напомним, что сезон 2017/18 бельгиец провёл на правах аренды за «Вольфсбург».

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Евро-Футбол.Ру,
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