«Милан» предлагает Ориги 4 миллиона евро в год

Стал известен годовой оклад нападающего Дивока Ориги в случае перехода в «Милан». Если бельгиец покинет «Ливерпуль» в конце сезона и на правах свободного агента присоединится к «нерадзурри», то будет зарабатывать 4 миллиона евро в год. Об этом сообщает издание Liverpool Echo.

Напомним, что Ориги может стать заменой нападающему Златану Ибрагимовичу, который в скором времени может завершить карьеру из-за череды травм в возрасте 40 лет.

В этом сезоне Ориги забил 3 гола в чемпионате Англии, а также выиграл с «Ливерпулем» уже два трофея. Напомним, что сезон 2017/18 бельгиец провёл на правах аренды за «Вольфсбург».