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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Каррагер о Фирмино: «Ливерпуль» не знал, что с ним делать, а теперь он великолепен»

18 Мая 2022 • 10:19 Комментировать
Саутгемптон
1:2
Ливерпуль
окончен

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер восхищён игрой нападающего Роберто Фирмино в матче против «Саутгемптона».

«Я думаю, он был великолепен. Его подписал не Юрген Клопп, а Брендан Роджерс, и «Ливерпуль» поначалу не знал, что с ним делать. Но сейчас он приносит огромную пользу», - сказал Каррагер.

Фирмино вышел в стартовом составе мерсисайдского клуба против «Саутгемптона» и помог команде одержать важную победу в борьбе за первое место в АПЛ.

«Это игрок, который приходит и полностью меняет ситуацию на поле», - добавил Каррагер.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 19 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джейми Каррагер Роберто Фирмино
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