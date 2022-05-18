Каррагер о Фирмино: «Ливерпуль» не знал, что с ним делать, а теперь он великолепен»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер восхищён игрой нападающего Роберто Фирмино в матче против «Саутгемптона».

«Я думаю, он был великолепен. Его подписал не Юрген Клопп, а Брендан Роджерс, и «Ливерпуль» поначалу не знал, что с ним делать. Но сейчас он приносит огромную пользу», - сказал Каррагер.

Фирмино вышел в стартовом составе мерсисайдского клуба против «Саутгемптона» и помог команде одержать важную победу в борьбе за первое место в АПЛ.

«Это игрок, который приходит и полностью меняет ситуацию на поле», - добавил Каррагер.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 19 матчей, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.