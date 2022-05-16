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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп: «Я не помню, когда «Манчестер Сити» дважды подряд терял очки»

16 Мая 2022 • 14:45 Комментировать
Саутгемптон
...
Ливерпуль
7.50 5.10 1.38
17.05 21:45

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не особо верит в шансы своей команды выиграть чемпионский титул АПЛ. Напомним, что за тур до конца «Ливерпуль» отстаёт от первого места в таблице на одно очко с матчем в запасе.

«Я не помню, когда «Манчестер Сити» в последний раз дважды подряд терял очки. «Манчестер Сити» является отличной командой, поэтому я удивлюсь, если они потеряют очки в последнем туре с «Астон Виллой», – сказал Клопп на пресс-конференции перед матчем с «Саутгемптоном».

Напомним, что вчера «Манчестер Сити» сумел вырвать ничью у «Вест Хэма», уступая в счёте после первого тайма 0:2. В концовке встречи подопечные Гвардиолы могли вырвать победу, но Рияд Марез не сумел реализовать пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Юрген Клопп
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САУТГЕМПТОН ЛИВЕРПУЛЬ
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