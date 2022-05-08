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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола: «Ничья «Ливерпуля» ничего не изменила, нам по прежнему надо выиграть 4 матча»

08 Мая 2022 • 18:43 Комментировать
Манчестер Сити
2:0
Ньюкасл
1.16 7.40 18.00
перерыв

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал вчерашнюю ничью «Ливерпуля» против «Тоттенхэма», которая сегодня даёт возможность «горожанам» увеличить свой отрыв от подопечных Юргена Клоппа до трёх очков.

«Победа, поражение или ничья «Ливерпуля» ничего не меняет. Мы по прежнему должны выиграть оставшиеся 4 матча. Если «Ливерпуль» вчера не смог выиграть, то это не значит, что наша сегодняшняя задача изменилась», – сказал Гвардиола в короткой беседе с журналистами перед матчем с «Ньюкаслом».

Матч между «Манчестер Сити» и «Ньюкаслом» стартовал в 18:30 по московскому времени. Пока что счёт в игре остаётся сухим.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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МАНЧЕСТЕР СИТИ НЬЮКАСЛ
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Идет 45 минута Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл 1.21 7.20 14.00
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