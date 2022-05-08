Гвардиола: «Ничья «Ливерпуля» ничего не изменила, нам по прежнему надо выиграть 4 матча»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал вчерашнюю ничью «Ливерпуля» против «Тоттенхэма», которая сегодня даёт возможность «горожанам» увеличить свой отрыв от подопечных Юргена Клоппа до трёх очков.

«Победа, поражение или ничья «Ливерпуля» ничего не меняет. Мы по прежнему должны выиграть оставшиеся 4 матча. Если «Ливерпуль» вчера не смог выиграть, то это не значит, что наша сегодняшняя задача изменилась», – сказал Гвардиола в короткой беседе с журналистами перед матчем с «Ньюкаслом».

Матч между «Манчестер Сити» и «Ньюкаслом» стартовал в 18:30 по московскому времени. Пока что счёт в игре остаётся сухим.