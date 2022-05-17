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Тренер «Саутгемптона» в преддверии матча с «Ливерпулем»: «Хотим максимально усложнить жизнь сопернику»

17 Мая 2022 • 21:36 Комментировать
Саутгемптон
1:1
Ливерпуль
7.80 5.20 1.37
1-й тайм

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль высказался о предстоящем матче против «Ливерпуля» в рамках 37-го тура АПЛ.

«У нас есть несколько проблем с составом. Ромен Перро выбыл на пять или шесть недель с переломом ноги. Но мы играем здесь и хотим усложнить жизнь «Ливерпулю», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

Напомним, «Манчестер Сити» сыграл 37 матчей в чемпионате Англии и занимает первое место в турнирной таблице, набрав 90 очков. «Ливерпуль» после 36 матчей набрал на четыре очка меньше и располагается на втором месте.

Матч «Саутгемптон» - «Ливерпуль» состоится сегодня, 17 мая. Начало – в 21:45 мск.


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САУТГЕМПТОН ЛИВЕРПУЛЬ
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Идет 34 минута Саутгемптон 1:1 Ливерпуль 6.80 5.20 1.43
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