Тренер «Саутгемптона» в преддверии матча с «Ливерпулем»: «Хотим максимально усложнить жизнь сопернику»

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль высказался о предстоящем матче против «Ливерпуля» в рамках 37-го тура АПЛ.

«У нас есть несколько проблем с составом. Ромен Перро выбыл на пять или шесть недель с переломом ноги. Но мы играем здесь и хотим усложнить жизнь «Ливерпулю», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

Напомним, «Манчестер Сити» сыграл 37 матчей в чемпионате Англии и занимает первое место в турнирной таблице, набрав 90 очков. «Ливерпуль» после 36 матчей набрал на четыре очка меньше и располагается на втором месте.

Матч «Саутгемптон» - «Ливерпуль» состоится сегодня, 17 мая. Начало – в 21:45 мск.