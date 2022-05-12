«Саутгемптон» хочет арендовать Делапа

«Саутгемптон» в этом межсезонье попробует арендовать нападающего «Манчестер Сити» Лиама Делапа. По информации журналиста Джека Россера, англичанин является одним из вариантов для «святых» на замену Армандо Брое, который по истечению срока аренды вернётся в стан лондонского «Челси».

Отметим, что Лиам Делап в этом сезоне принял участие лишь в одном матче чемпионата Англии. Англичанин провёл на поле всего 9 минут в выездном матче против «Норвича», который завершился победой команды Гвардиолы со счётом 4:0. Также на счету Делапа одна игра в Лиге чемпионов против лиссабонского «Спортинга».

В феврале Делапу только исполнилось 19 лет. Игрок выступает за юношескую сборную Англии.