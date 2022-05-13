Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола: «Я не видел характера у Эвра и Бербатова, когда моя «Барселона» сокрушила их в финале Лиги чемпионов»

13 Мая 2022 • 15:53 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Сити
8.00 5.10 1.37
15.05 16:00

Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в очередной раз ответил на обвинения со стороны бывших игроков «Манчестер Юнайтед» Патриса Эвра и Димитара Бербатова, которые заключаются в том, что испанец не хочет видеть в своих командах сильных личностей.

«Я не видел характера у Эвра и Бербатова, когда моя «Барселона» сокрушила их в финале Лиги чемпионов», – сказал Гвардиола на пресс-конференции. Таким образом испанец намекал на финал Лиги чемпионов 2011 года, где его «Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» на «Уэмбли» со счётом 3:1.

Ранее Эвра и Бербатов заявили, что Гвардиола не хочет видеть в «Манчестер Сити» сильных личностей, намекая на конфликты, которые у Хосепа ранее случались со Златаном Ибрагимовичем и Самюэлем Это'О.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Димитар Бербатов Хосеп Гвардиола Патрис Эвра
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВЕСТ ХЭМ МАНЧЕСТЕР СИТИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Мая
15:59 · Англия. Кубок Англии
Тухель о том, будет ли выпускать Кепу в случае серии пенальти: «Посмотрим, останутся ли у нас замены»
15:53 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Я не видел характера у Эвра и Бербатова, когда моя «Барселона» сокрушила их в финале Лиги чемпионов»
15:47 · Англия. Кубок Англии
Тухель о участии Ковачича в финале Кубка Англии: «Мы не думали, что это возможно, но шансы есть»
15:33 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: «Артета хочет играть в футбол Гвардиолы, но у него нет таких футболистов»
15:26 · Англия. Премьер-лига
Клопп раскритиковал УЕФА и прошёлся по Лиге наций
15:15 · Англия. Премьер-лига
Конте объяснил замену Сона в матче с «Арсеналом»
15:08 · Англия. Премьер-лига
Пике: «Гвардиола ушёл из «Барсы» из-за «грязных игр» Моуринью» 3
14:54 · Англия. Кубок Англии
Вернер: «У меня был вариант с «Ливерпулем», но я выбрал «Челси»
14:53 · Англия. Премьер-лига
Ходдл похвалил Моуру после матча с «Арсеналом»
14:44 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола, Клопп, Виейра, Франк и Хау – номинанты на лучшего тренера сезона в АПЛ
14:41 · Англия. Премьер-лига
Конте объяснил слова об уходе из «Тоттенхэма», которые он сказал в феврале
14:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов включить Марсьяля в сделку по Осимхену
13:52 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Без Мане «Ливерпуль» не вышел бы в Лигу чемпионов в сезоне-2016/17»
13:48 · Англия. Премьер-лига
Розе пожелал Холанну «всего наилучшего» перед переходом в «Манчестер Сити»
13:46 · Англия. Кубок Англии
Тьяго Силва: «Я хотел бы завершить карьеру в «Флуминенсе»
Все новости
Рекомендуем