Гвардиола: «Я не видел характера у Эвра и Бербатова, когда моя «Барселона» сокрушила их в финале Лиги чемпионов»

Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в очередной раз ответил на обвинения со стороны бывших игроков «Манчестер Юнайтед» Патриса Эвра и Димитара Бербатова, которые заключаются в том, что испанец не хочет видеть в своих командах сильных личностей.

«Я не видел характера у Эвра и Бербатова, когда моя «Барселона» сокрушила их в финале Лиги чемпионов», – сказал Гвардиола на пресс-конференции. Таким образом испанец намекал на финал Лиги чемпионов 2011 года, где его «Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» на «Уэмбли» со счётом 3:1.

Ранее Эвра и Бербатов заявили, что Гвардиола не хочет видеть в «Манчестер Сити» сильных личностей, намекая на конфликты, которые у Хосепа ранее случались со Златаном Ибрагимовичем и Самюэлем Это'О.