«Манчестер Сити» установил статую Агуэро возле стадиона команды

«Манчестер Сити» открыл статую бывшему нападающему команды Серхио Агуэро.

На ней футболист запечатлён после гола, который аргентинец забил в ворота «КПР» 10 лет назад. Тогда голевой удар Агуэро принёс «горожанам» чемпионство в Английской премьер-лиге, первое за последние 44 года. Статуя установлена возле стадиона «Этихад».

В составе «Манчестер Сити» он пять раз становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок и Суперкубок станы. Ещё раз он выходил в финал Лиги чемпионов в сезоне-2020/21.

В составе английской команды Агуэро принял участие в 390 матчах и забил 260 голов. 33-летний аргентинец завершил футбольную карьеру в 2021 году.