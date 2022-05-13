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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» установил статую Агуэро возле стадиона команды

13 Мая 2022 • 20:46 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Сити
8.00 5.10 1.37
15.05 16:00

«Манчестер Сити» открыл статую бывшему нападающему команды Серхио Агуэро.

На ней футболист запечатлён после гола, который аргентинец забил в ворота «КПР» 10 лет назад. Тогда голевой удар Агуэро принёс «горожанам» чемпионство в Английской премьер-лиге, первое за последние 44 года. Статуя установлена возле стадиона «Этихад».

В составе «Манчестер Сити» он пять раз становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок и Суперкубок станы. Ещё раз он выходил в финал Лиги чемпионов в сезоне-2020/21.

В составе английской команды Агуэро принял участие в 390 матчах и забил 260 голов. 33-летний аргентинец завершил футбольную карьеру в 2021 году.


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Манчестер Сити Серхио Агуэро Апл
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