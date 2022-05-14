Холанн попрощался с дортмундской «Боруссией»

Нападающий Эрлинг Холанн, который летом перейдёт в «Манчестер Сити», после своего прощального матча за дортмундскую «Боруссию» произнёс речь перед болельщиками «шмелей». Норвежец заявил, что для него было честью носить футболку клуба.

«Носить эту футболку было большой честью для меня. В «Боруссии» я провёл незабываемые моменты и познакомился с особенными людьми. Я уже не говорю о фанатах, которые превращались в 12 игрока на поле», – заявил Холанн.

Напомним, что сегодня дортмундская «Боруссия» обыграла берлинскую «Герту» в последнем туре Бундеслиги со счётом 2:1. Один из голов с пенальти забил Эрлинг Холанн.