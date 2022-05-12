Зинченко летом может покинуть «Манчестер Сити»

Будущее защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в стане «горожан» находится под большим вопросом. По информации журналиста ESPN Роба Доусона, украинский футболист может покинуть «Этихад Стэдиум» в летнее межсезонье.

В услугах Зинченко заинтересованы сразу несколько клубов, имена которых пока не разглашаются. Напомним, что ранее защитника хотел пригласить итальянский «Наполи», но украинец решил остаться в команде Хосепа Гвардиолы и продолжить борьбу за место в основе.

В этом сезоне Зинченко потерял место в стартовом составе «Манчестер Сити». Если в концовке прошлого сезона защитник регулярно выходил в основе на решающие матчи АПЛ и Лиги чемпионов, то сейчас на его позиции играет Жоау Канселу.