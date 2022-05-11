Гвардиола: «Манчестер Сити» несправедливо критикуют

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что команду незаслуженно критикуют за трансферные расходы.

«Для людей это просто деньги. Если вы хотите подумать об этом, думайте об этом. Послушайте, когда-то «Ливерпуль» в 70-х, 80-х или «Юнайтед» тратили больше денег, но те деньги совершенно другие по сравнению с нынешними», – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Ранее «Манчестер Сити» уже открыл трансферный сезон новостью о том, что нападающий «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанн перейдет в английский клуб летом. Сумма отступных за норвежского форварда составит 75 миллионов евро.