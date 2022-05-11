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Гвардиола: «Манчестер Сити» несправедливо критикуют

11 Мая 2022 • 17:27 Комментировать (1)
Вест Хэм
...
Манчестер Сити
7.30 5.00 1.40
15.05 16:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что команду незаслуженно критикуют за трансферные расходы.

«Для людей это просто деньги. Если вы хотите подумать об этом, думайте об этом. Послушайте, когда-то «Ливерпуль» в 70-х, 80-х или «Юнайтед» тратили больше денег, но те деньги совершенно другие по сравнению с нынешними», – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Ранее «Манчестер Сити» уже открыл трансферный сезон новостью о том, что нападающий «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанн перейдет в английский клуб летом. Сумма отступных за норвежского форварда составит 75 миллионов евро.    

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11.05  21:45 Уотфорд ... Эвертон 3.65 3.55 2.07
11.05  22:15 Вулверхэмптон ... Манчестер Сити 11.00 5.80 1.28
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