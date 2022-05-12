Гвардиола: «Если я и продлю свой контракт, то только в конце следующего сезона»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, когда продлит свой контракт с «горожанами». По словам испанца, если он и согласится продлить соглашение, то это произойдёт лишь в конце следующего сезона.

«Если я и продлю свой контракт, то только в конце следующего сезона. До этого я точно не стану его подписывать. Я нахожусь здесь уже долгое время, мне стоит проверить, как я буду чувствовать себя в следующем году, я и команда. Я бы хотел остаться и на 10 лет, но нам нужно время», – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Напомним, что действующее соглашение испанского специалиста с «Манчестер Сити» как раз заканчивается по окончанию следующего сезона. Ранее Гвардиолу связывали с работой в сборной Испании, который сейчас возглавляет Луис Энрике.