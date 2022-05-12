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Гвардиола хочет продлить контракт со Стерлингом

12 Мая 2022 • 13:53 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Сити
7.40 4.90 1.40
15.05 16:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет продлить контракт с полузащитником команды Рахимом Стерлингом. Действующее соглашение англичанина с «горожанами» истекает в конце следующего сезона.

По информации Фабрицио Романо, Хосеп Гвардиола лично настаивает на продолжении сотрудничества со Стерлингом. Испанец ценит таланты полузащитника, поэтому хочет оставить его в команде. Однако, по сведениям источника, представители Стерлинга очень тяжело ведут переговоры с «Манчестер Сити». В ближайший месяц между игроком и клубом состоится новая встреча, в которой будет обсуждаться продление контракта.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Рахим Стерлинг
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