Гвардиола хочет продлить контракт со Стерлингом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет продлить контракт с полузащитником команды Рахимом Стерлингом. Действующее соглашение англичанина с «горожанами» истекает в конце следующего сезона.

По информации Фабрицио Романо, Хосеп Гвардиола лично настаивает на продолжении сотрудничества со Стерлингом. Испанец ценит таланты полузащитника, поэтому хочет оставить его в команде. Однако, по сведениям источника, представители Стерлинга очень тяжело ведут переговоры с «Манчестер Сити». В ближайший месяц между игроком и клубом состоится новая встреча, в которой будет обсуждаться продление контракта.