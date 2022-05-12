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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Брёйне – первый полузащитник в истории АПЛ, который оформил хет-трик слабой ногой

12 Мая 2022 • 17:46 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Сити
7.80 5.00 1.38
15.05 16:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне вчера побил очередной рекорд в чемпионате Англии. Бельгиец стал первым полузащитником в истории турнира, которому удалось забить три гола в одном матче своей слабой ногой.

Напомним, что вчера вечером де Брёйне оформил покер в выездном матче против «Вулверхэмптона». Три из своих четырёх мячей бельгиец забил в ворота «волков» левой ногой, которая является для бельгийца нерабочей.

В ближайшее время де Брёйне может выиграть уже свой четвёртый чемпионский титул АПЛ. Для этого «Манчестер Сити» необходимо набрать 4 очка в оставшихся двух турах чемпионата Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне
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12.05  21:45 Тоттенхэм ... Арсенал 2.40 3.40 3.05
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