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Жезус, Тилеманс и Хики – главные цели «Арсенала» на лето

14 Мая 2022 • 16:55 Комментировать (1)
Болонья
...
Сассуоло
2.45 3.65 2.65
Через 19 ч. 30 мин.

Лондонский «Арсенал» определился со своими главными целями на летнее трансферное окно. Вчера «канониры» за 3,5 миллионов евро согласовали трансфер бразильского вингера Маркиньоса из «Сан-Паулу», но помимо этого клуб намерен усилить состав ещё тремя футболистами.

Согласно журналисту Крису Уитли, вопреки слухам о возможном переходе нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы, команда Микеля Артеты больше предпочитает на позицию форварда Габриэля Жезуса из «Манчестер Сити».

Также «Арсеналу» интересны полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс и защитник итальянской «Болоньи» Аарон Хики.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Лестер Манчестер Сити Арсенал Лондон Юри Тилеманс Габриэль Жезус Аарон Хики
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