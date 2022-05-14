Жезус, Тилеманс и Хики – главные цели «Арсенала» на лето

Лондонский «Арсенал» определился со своими главными целями на летнее трансферное окно. Вчера «канониры» за 3,5 миллионов евро согласовали трансфер бразильского вингера Маркиньоса из «Сан-Паулу», но помимо этого клуб намерен усилить состав ещё тремя футболистами.

Согласно журналисту Крису Уитли, вопреки слухам о возможном переходе нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы, команда Микеля Артеты больше предпочитает на позицию форварда Габриэля Жезуса из «Манчестер Сити».

Также «Арсеналу» интересны полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс и защитник итальянской «Болоньи» Аарон Хики.