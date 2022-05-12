Стерлингу не интересны варианты с переходом в «Арсенал» и «Тоттенхэм»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг не заинтересован в переходе в «Арсенал» и «Тоттенхэм». По информации журналиста The Athletic Дэвида Орнштейна, англичанин не видит в этих командах серьёзных претендентов на борьбу за трофеи.

Ранее появлялась информация, согласно которой Стерлинг был заинтересован в переходе в «Тоттенхэм», где якобы хотел выступать под руководством Антонио Конте. Однако источник заявляет, что Стерлинг не хочет выступать в «Тоттенхэме», даже несмотря на то, что восхищается тренерскими навыками итальянца.

Напомним, что контракт Стерлинга с «Манчестер Сити» истекает летом 2023 года.