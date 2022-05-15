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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Где смотреть матч «Вест Хэм» - «Манчестер Сити» онлайн

15 Мая 2022 • 02:16 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Сити
8.00 5.20 1.37
Через 12 ч. 54 мин.

В 37-м туре Английской премьер-лиги отношения на футбольном поле будут выяснять «Вест Хэм» и «Манчестер Сити».

Поединок стартует в 16:00 по московскому времени. Вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

«Манчестер Сити» держит в своих руках судьбу титула чемпиона Англии. В воскресенье команда Хосепа Гвардиолы рассчитывает максимально приблизиться к новому триумфу в Премьер-лиге. Для этого «горожанам» нужно обыграть на выезде «Вест Хэм». Лондонцы будут стараться «ущипнуть» фаворита, ведь им нужны очки в свете борьбы за еврокубковые билеты.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Вест Хэм
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ВЕСТ ХЭМ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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15.05  14:00 Тоттенхэм ... Бёрнли 1.34 5.40 9.00
15.05  16:00 Вест Хэм ... Манчестер Сити 7.20 5.00 1.43
15.05  16:00 Лидс ... Брайтон 2.48 3.55 2.80
15.05  16:00 Вулверхэмптон ... Норвич 1.59 4.10 6.00
15.05  16:00 Астон Вилла ... Кристал Пэлас 2.22 3.40 3.35
15.05  16:00 Уотфорд ... Лестер 2.95 3.75 2.30
15.05  18:30 Эвертон ... Брентфорд 2.33 3.50 3.10
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