​Где смотреть матч «Вест Хэм» - «Манчестер Сити» онлайн

В 37-м туре Английской премьер-лиги отношения на футбольном поле будут выяснять «Вест Хэм» и «Манчестер Сити».

Поединок стартует в 16:00 по московскому времени. Вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

«Манчестер Сити» держит в своих руках судьбу титула чемпиона Англии. В воскресенье команда Хосепа Гвардиолы рассчитывает максимально приблизиться к новому триумфу в Премьер-лиге. Для этого «горожанам» нужно обыграть на выезде «Вест Хэм». Лондонцы будут стараться «ущипнуть» фаворита, ведь им нужны очки в свете борьбы за еврокубковые билеты.