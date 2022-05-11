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«Вест Хэм» предложил Райсу контракт на 8 лет

11 Мая 2022 • 13:33 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Сити
7.40 4.90 1.40
15.05 16:00

Лондонский «Вест Хэм» на днях сделал четвёртое предложение по продлению контракта своему вице-капитану Деклану Райсу, которого связывают с уходом из клуба ближайшим летом. Согласно Talksport, это предложение может оставить футболиста в стане «молотобойцев» на 8 лет.

Также руководство лондонского клуба предложило полузащитнику зарплату в размере 200 тысяч фунтов в неделю, что может стать рекордным окладом в истории клуба. Сам Райс уже дал понять руководству, что хочет сменить обстановку этим летом.

В услугах Деклана заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и лондонский «Челси», воспитанником которого является сам футболист.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Деклан Райс
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ВЕСТ ХЭМ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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