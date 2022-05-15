«Манчестер Сити» ушёл от поражения в матче с «Вест Хэмом»

Сегодня, 15 мая, в Лондоне завершился матч 37-го тура АПЛ, в котором «Вест Хэм» сыграл вничью с «Манчестер Сити».

На 24-й минуте нападающий «молотобойцев» Джаррод Боуэн получил мяч из центра поля и убежал один на один с вратарём «Ман Сити» Эдерсоном и поразил ворота гостей. В конце первого тайма Боуэн довёл преимущество своей команды до двух мячей.

На второй тайм футболисты «Манчестер Сити» вышли более заряженными и Джек Грилиш отыграл один мяч. Спустя 20 минут защитник лондонцев Владимир Цоуфал отправил мяч в свои ворота, тем самым команда из Манчестера сравняла счёт.

На 86-й минуте команда Хосепа Гвардиолы и вовсе могла вырвать победу. Рияд Марез получил право пробить пенальти, но не смог переиграть вратаря «Вест Хэма» Лукаша Фабьянски.

Таким образом, после 37 туров «Манчестер Сити» набрал 90 очков и остался на первой строчке в турнирной таблице АПЛ. Ближайший преследователь, «Ливерпуль», отстаёт на четыре очка.

«Вест Хэм» набрал 56 очков и остался на седьмой строчке.