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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» ушёл от поражения в матче с «Вест Хэмом»

15 Мая 2022 • 17:46 Комментировать
Вест Хэм
2:2
Манчестер Сити
окончен

Сегодня, 15 мая, в Лондоне завершился матч 37-го тура АПЛ, в котором «Вест Хэм» сыграл вничью с «Манчестер Сити».

На 24-й минуте нападающий «молотобойцев» Джаррод Боуэн получил мяч из центра поля и убежал один на один с вратарём «Ман Сити» Эдерсоном и поразил ворота гостей. В конце первого тайма Боуэн довёл преимущество своей команды до двух мячей.

На второй тайм футболисты «Манчестер Сити» вышли более заряженными и Джек Грилиш отыграл один мяч. Спустя 20 минут защитник лондонцев Владимир Цоуфал отправил мяч в свои ворота, тем самым команда из Манчестера сравняла счёт.

На 86-й минуте команда Хосепа Гвардиолы и вовсе могла вырвать победу. Рияд Марез получил право пробить пенальти, но не смог переиграть вратаря «Вест Хэма» Лукаша Фабьянски.  

Таким образом, после 37 туров «Манчестер Сити» набрал 90 очков и остался на первой строчке в турнирной таблице АПЛ. Ближайший преследователь, «Ливерпуль», отстаёт на четыре очка.

«Вест Хэм» набрал 56 очков и остался на седьмой строчке.

Протокол игры  
Вест Хэм 2:2Манчестер Сити
(1:0) Боуэн Джаррод24'   
(2:0) Боуэн Джаррод45'   
  49'Грилиш Джек (2:1)
  69'Цоуфал Владимир (2:2)
Фабьянски Лукаш   60'Цоуфал Владимир   58'Доусон КрэйгЗума КуртКрессуэлл АронРайс ДекланСоучек ТомашБоуэн Джаррод   32'Лансини Мануэль  77' (Ноубл Марк (  77') Форнальс ПаблоАнтонио Майкл
Запасные: Джонсон БенМасуаку АртурФредерикс РайанКрал АлексВлашич НиколаОко-Флекс АрмостронгЯрмоленко АндрейАреола Альфонс
Эдерсон МораесКанселу ЖоауФернандиньо ФернандоЛапорт ЭмерикЗинченко АлександрСилва БернардуРодри ЭрнандесДе Брёйне КевинМарез РиядЖезус ГабриэльГрилиш Джек
Запасные: Фоден ФилПалмер КоулАке НатанИган-Райли КонрадСтерлинг РахимСтеффен ЗакариЛавия РомеоМбете-Тату ЛюкГюндоган Илкай
15 мая. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Вест Хэм Апл Рияд Марез
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окончен Тоттенхэм 1:0 Бёрнли 1.32 5.30 10.00
окончен Вест Хэм 2:2 Манчестер Сити 7.20 5.00 1.43
окончен Лидс 1:1 Брайтон
окончен Вулверхэмптон 1:1 Норвич 1.43 4.60 7.70
окончен Астон Вилла 1:1 Кристал Пэлас 2.10 3.45 3.60
окончен Уотфорд 1:5 Лестер 3.85 3.80 1.90
15.05  18:30 Эвертон ... Брентфорд 2.33 3.50 3.10
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