«МЮ» и «Вест Хэм» сразятся за Уорда-Проуса и Филлипса

«Манчестер Юнайтед» и лондонский «Вест Хэм» ближайшим летом собираются побороться за трансфер двух полузащитников – Джеймса Уорда-Проуса из «Саутгемптона» и Кэлвина Филлипса из «Лидса». Об этом сегодня сообщило британское издание The Sun.

Если говорить о Филлипсе, то игрок уже долгое время находится на радаре у топ-клубов. На прошедшем Евро-2020 футболист являлся основным полузащитником сборной Англии. Что касается Уорда-Проуса, то хавбек впечатляет своей игрой в нынешнем сезоне. Сегодня англичанина объявили одним из восьми номинантов на звание лучшего футболиста сезона в АПЛ.