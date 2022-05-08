Мерсон: «Манчестер Сити» может продать Грилиша»

Известный экс-футболист и телеэксперт Пол Мерсон считает, что «Манчестер Сити» может продать Джека Грилиша уже в скором времени.

Прошлым летом «Манчестер Сити» удивил весь футбольный мир, выкупив Грилиша за 117,5 млн евро у «Астон Виллы». По словам Мерсона, сотрудничество «Сити» и Грилиша может достаточно быстро прекратиться.

«С шести лет его приучили брать мяч и обыгрывать всех, – пишет Мерсон в своей колонке на Sky Sports. – Затем он дорастает до взрослой команды «Астон Виллы», продолжает заниматься тем же, после чего переходит в команду, играющую в стиле «пас-пас-пас». 20 лет его учили одному, а теперь он должен делать совсем другое.

Отныне, получая мяч, он должен делиться им с другими. Думаю, это трудно для него. У «Сити» есть определённый рисунок игры, но Грилиш играет иначе. От него требуют измениться в 25-26 лет – и я не думаю, что он сможет адаптироваться. На мой взгляд, его могут продать, хотя я могу ошибаться. Возможно, не этим летом, но это может произойти», – отметил Мерсон.