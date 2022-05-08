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Каррагер о чемпионской гонке в АПЛ: «У «Сити» могут возникнуть проблемы с «Вест Хэмом» и «Вулверхэмптоном»

08 Мая 2022 • 19:45 Комментировать
Манчестер Сити
3:0
Ньюкасл
1.16 7.40 18.00
2-й тайм

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер не стал хоронить шансы своей бывшей команды на победу в АПЛ. По мнению англичанина, «Манчестер Сити» ещё может допустить осечки в матче против «Вест Хэма» и «Вулверхэмптона».

«Ничья с «Тоттенхэмом» – это не поражение. Я всегда знал, что обе команды, скорее всего, будут терять очки. Не думаю, что сегодня «Манчестер Сити» возникнут проблемы с «Ньюкаслом», но они могут возникнуть у «Сити» в матчах против «Вест Хэма» и «Вулверхэмптона». Я думаю, что они потеряют очки в одном или в двух матчах», – цитирует Каррагера Liverpool Echo.

Ко второму тайму «Манчестер Сити» обыгрывает дома «Ньюкасл» со счётом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Вулверхэмптон Манчестер Сити Вест Хэм Джейми Каррагер
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МАНЧЕСТЕР СИТИ НЬЮКАСЛ
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окончен Арсенал 2:1 Лидс
окончен Лестер 1:2 Эвертон 2.60 3.30 2.75
окончен Норвич 0:4 Вест Хэм 4.50 3.80 1.78
Идет 87 минута Манчестер Сити 3:0 Ньюкасл 1.16 7.40 18.00
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