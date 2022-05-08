Каррагер о чемпионской гонке в АПЛ: «У «Сити» могут возникнуть проблемы с «Вест Хэмом» и «Вулверхэмптоном»

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер не стал хоронить шансы своей бывшей команды на победу в АПЛ. По мнению англичанина, «Манчестер Сити» ещё может допустить осечки в матче против «Вест Хэма» и «Вулверхэмптона».

«Ничья с «Тоттенхэмом» – это не поражение. Я всегда знал, что обе команды, скорее всего, будут терять очки. Не думаю, что сегодня «Манчестер Сити» возникнут проблемы с «Ньюкаслом», но они могут возникнуть у «Сити» в матчах против «Вест Хэма» и «Вулверхэмптона». Я думаю, что они потеряют очки в одном или в двух матчах», – цитирует Каррагера Liverpool Echo.

Ко второму тайму «Манчестер Сити» обыгрывает дома «Ньюкасл» со счётом 2:0.