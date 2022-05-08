Где смотреть матч «Манчестер Сити» - «Ньюкасл» онлайн

В воскресенье вечером в рамках 36-го тура Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» примет «Ньюкасл».

Поединок на «Этихад Стэдиум» стартует в 18:30 по московскому времени. Вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

На днях «Манчестер Сити» досадным образом вылетел из Лиги чемпионов, не сумев пробиться в финал. Теперь команде Хосепа Гвардиолы очень важно продемонстрировать психологическую стойкость. «Горожане» держат в своих руках судьбу чемпионства в АПЛ, но стоит им допустить осечку, и «Ливерпуль» сможет взять верх.