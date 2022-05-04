Нкунку хочет покинуть «Лейпциг», интерес проявляют три клуба

Как сообщает источник, атакующий полузащитник «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку предпочитает сменить клуб этим летом.

24-летний француз проводит сверхрезультативный сезон, что сделало его трансферной целью многочисленных грандов европейского футбола. Руководство «красных быков» неоднократно заявляло о намерении сохранить Нкунку как минимум до следующего года, однако, как утверждает издание L'Equipe, игрок не хотел бы тянуть с переходом.

Среди основных претендентов на Нкунку – английские «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», а также французский «Пари Сен-Жермен» и итальянский «Милан».