Гвардиола лично выступает за трансфер Погба в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола является большим поклонником таланта полузащитника Поля Погба, который летом станет свободным агентом. Вчера начали появляться слухи, согласно которым француз открыт к переезду на «Этихад» из стана принципиальных соперников «горожан» в лице «Манчестер Юнайтед».

Согласно журналисту Джейсону Бюрту, Гвардиола восхищается Погба несмотря на его проблемы в «Манчестер Юнайтед». Тренер уверен, что при подходящей обстановке француз способен демонстрировать куда более качественный футбол, чем на «Олд Траффорд».

Сообщается, что «Манчестер Сити» пригласит Погба, если финансовые требования француза не окажутся слишком высокими.