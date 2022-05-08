Стал известен стартовый состав «Манчестер Сити» на матч против «Ньюкасла»

«Манчестер Сити» официально объявил свой стартовый состав к домашнему матчу чемпионата Англии против «Ньюкасла». Напомним, что победа над «сороками» позволит подопечным Хосепа Гвардиолы оторваться от «Ливерпуля» на три очка в турнирной таблице.

Состав «Манчестер Сити» выглядит следующим образом: Эдерсон, Зинченко, Диаш, Лапорт, Канселу, Родри, де Брёйне, Гюндоган, Стерлинг, Жезус, Грилиш.

Этот матч станет 120 для полузащитника Джека Грилиша в чемпионате Англии. Большую часть своих поединков в турнире англичанин отыграл в составе «Астон Виллы», которую покинул прошлым летом.