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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стал известен стартовый состав «Манчестер Сити» на матч против «Ньюкасла»

08 Мая 2022 • 17:52 Комментировать
Манчестер Сити
0:0
Ньюкасл
1.16 7.40 18.00
1-й тайм

«Манчестер Сити» официально объявил свой стартовый состав к домашнему матчу чемпионата Англии против «Ньюкасла». Напомним, что победа над «сороками» позволит подопечным Хосепа Гвардиолы оторваться от «Ливерпуля» на три очка в турнирной таблице.

Состав «Манчестер Сити» выглядит следующим образом: Эдерсон, Зинченко, Диаш, Лапорт, Канселу, Родри, де Брёйне, Гюндоган, Стерлинг, Жезус, Грилиш.

Этот матч станет 120 для полузащитника Джека Грилиша в чемпионате Англии. Большую часть своих поединков в турнире англичанин отыграл в составе «Астон Виллы», которую покинул прошлым летом.

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Ньюкасл Манчестер Сити
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МАНЧЕСТЕР СИТИ НЬЮКАСЛ
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окончен Арсенал 2:1 Лидс
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Идет 11 минута Манчестер Сити 0:0 Ньюкасл 1.21 7.20 14.00
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