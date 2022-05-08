Хау: «В следующем сезоне к «Ньюкаслу» будут предъявляться другие требования»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау считает, что в следующем сезоне клуб поставит перед собой более амбициозные цели.

После поражения от «Манчестер Сити» (0:5) «сороки» остались на 13-м месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги с 43 набранными очками. До конца сезона «Ньюкаслу» осталось провести ещё две игры.

«Мы старались действовать агрессивно, но не бесцеремонно, но допустили некоторые ошибки, за которые нас наказали, – прокомментировал разгромное поражение Хау в интервью BBC. – Нам нужно найти способ быть конкурентоспособными в таких играх и добиваться результата. В следующем сезоне к «Ньюкаслу» будут предъявляться другие требования, и мы должны будем адаптироваться к новым ожиданиям», – считает английский наставник.