Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хау: «В следующем сезоне к «Ньюкаслу» будут предъявляться другие требования»

08 Мая 2022 • 21:47 Комментировать
Манчестер Сити
5:0
Ньюкасл
окончен

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау считает, что в следующем сезоне клуб поставит перед собой более амбициозные цели.

После поражения от «Манчестер Сити» (0:5) «сороки» остались на 13-м месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги с 43 набранными очками. До конца сезона «Ньюкаслу» осталось провести ещё две игры.

«Мы старались действовать агрессивно, но не бесцеремонно, но допустили некоторые ошибки, за которые нас наказали, – прокомментировал разгромное поражение Хау в интервью BBC. – Нам нужно найти способ быть конкурентоспособными в таких играх и добиваться результата. В следующем сезоне к «Ньюкаслу» будут предъявляться другие требования, и мы должны будем адаптироваться к новым ожиданиям», – считает английский наставник.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Эдди Хау
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Арсенал 2:1 Лидс
окончен Лестер 1:2 Эвертон 2.60 3.30 2.75
окончен Норвич 0:4 Вест Хэм 4.50 3.80 1.78
окончен Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл 1.16 7.40 18.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Мая
21:47 · Англия. Премьер-лига
Хау: «В следующем сезоне к «Ньюкаслу» будут предъявляться другие требования»
21:37 · Англия. Премьер-лига
Сразу четыре игрока «Сити» сделали 10+ ассистов в текущем сезоне – лучший показатель в топ-5 лигах
21:28 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – о 5:0 с «Ньюкаслом»: «Мы провели идеальный матч»
21:20 · Англия. Премьер-лига
«Сити» одержал 30-ю победу с разницей в 5 и более голов в АПЛ при Гвардиоле
21:04 · Англия. Премьер-лига
Каррагер назвал защитника «Лидса» идиотом за подкат в стиле Винни Джонса
20:50 · Англия. Премьер-лига
Моуринью хочет видеть в «Роме» защитника «Ливерпуля»
20:39 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» потратит порядка 5 млн евро на молодого шотландского защитника
20:27 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нацелился на звезду сборной Дании
20:17 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» установил ценник на Рубена Невеша
19:45 · Англия. Премьер-лига
Каррагер о чемпионской гонке в АПЛ: «У «Сити» могут возникнуть проблемы с «Вест Хэмом» и «Вулверхэмптоном»
19:38 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард о победе над «Лестером»: «Мы боролись, как настоящая семья»
19:31 · Англия. Премьер-лига
Лапорт стал лучшим бомбардиром среди центральных защитников в АПЛ
19:25 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг стал вторым игроком после Агуэро, которому удалось забить 50 голов на «Этихад Стэдиум»
18:52 · Англия. Премьер-лига
Артета о победе над «Лидсом»: «Мы хорошо играли, но не смогли забить третий»
18:43 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Ничья «Ливерпуля» ничего не изменила, нам по прежнему надо выиграть 4 матча»
Все новости
Рекомендуем