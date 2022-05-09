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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Грилиш: Постараемся завершить сезон на хорошей ноте

09 Мая 2022 • 12:12 Комментировать
Манчестер Сити
5:0
Ньюкасл
окончен

Английский полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш высказался по поводу крупной победы «горожан» над «Ньюкаслом».

Грилиш сказал, что игроки манчестерской команды понимали, что на них будет оказываться серьёзное давление после вылета из Лиги чемпионов, но «горожане» прекрасно с этим справились и одержали заслуженную победу. Джек отметил, что футболисты «Сити» хотят завершить сезон на хорошей ноте, так что манкунианцы постараются выиграть титул.

Напомним, что «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» со счётом 5:0 и на данный момент опережает идущий на втором месте «Ливерпуль» на три очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Джек Грилиш
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