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«Спортинг» выкупил у «Манчестер Сити» Педро Порро

05 Мая 2022 • 16:42 Комментировать
Портимоненсе
...
Спортинг Л
8.50 4.80 1.38
07.05 22:30

Лиссабонский «Спортинг» активировал опцию выкупа в арендном соглашении с полузащитником Педро Порро, права на которого ранее принадлежали «Манчестер Сити». Как сообщает Record Portugal, «горожане» получат за трансфер 8 с половиной миллионов евро.

Отмечается, что «Манчестер Сити» в будущем сохранит за собой право первоочередного выкупа испанского полузащитника за 20 миллионов евро. Такое условие было прописано в договоре со «Спортингом».

В этом сезоне Педро Порро отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами в чемпионате Португалии. В сентябре полузащитнику исполнится 23 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Спортинг Лиссабон Педро Порро
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ПОРТИМОНЕНСЕ СПОРТИНГ Л
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