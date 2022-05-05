«Спортинг» выкупил у «Манчестер Сити» Педро Порро

Лиссабонский «Спортинг» активировал опцию выкупа в арендном соглашении с полузащитником Педро Порро, права на которого ранее принадлежали «Манчестер Сити». Как сообщает Record Portugal, «горожане» получат за трансфер 8 с половиной миллионов евро.

Отмечается, что «Манчестер Сити» в будущем сохранит за собой право первоочередного выкупа испанского полузащитника за 20 миллионов евро. Такое условие было прописано в договоре со «Спортингом».

В этом сезоне Педро Порро отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами в чемпионате Португалии. В сентябре полузащитнику исполнится 23 года.